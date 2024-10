THE OFFSPRING kommt auf Tour 2025!

Das neue THE OFFSPRING-Album "Supercharged" steht gerade in den Läden, da gibt es für Fans noch einen langersehnten Nachschlag in Form von Tourdaten - wenn auch erst im Herbst nächsten Jahres, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude:

27.10.25 Berlin - Uber Arena

28.10.25 Hamburg - Barclays Arena

30.10.25 München - Olympiahalle

02.11.25 Frankfurt - Festhalle

05.11.25 Köln - Lanxess Arena

Zudem wurde zum Track 'Ok, But This Is The Last Time' ein Lyric-Video veröffentlicht: