RESOLVE: Neues Album

RESOLVE kündigt das neues Album "Human (Extended Cut)" an, das am 25. Oktober 2024 über Arising Empire erscheinen wird. Neben neuer Musik wird es auch die Live-Performance der Lieder 'The Fire', 'The Aftermath' und 'The Everlasting' enthalten.



Die Single 'Sandman' wurde bereits veröffentlicht und gibt einen Vorgeschmack auf das kommende neue alte Album.

https://youtu.be/mKIlJvrkeXc



Die Band ist auf Tour mit WHILE SHE SLEEPS, MALEVOLENCE, CURRENTS und THROWN und macht dabei in folgenden deutschen Städten halt:



07/11/2024 DE Oberhausen Turbinenhalle

08/11/2024 DE Leipzig Taubchenthal

09/11/2024 DE Berlin Huxleys

14/11/2024 DE Nuremberg Löwensaal

15/11/2024 CH Zurich X-Tra

16/11/2024 AT Vienna Gasometer

18/11/2024 DE Munich Backstage Werk

19/11/2024 DE Munich Backstage Werk

21/11/2024 DE Stuttgart LKA-Longhorn

22/11/2024 DE Frankfurt Batschkapp

23/11/2024 DE Hannover Capitol

24/11/2024 DE Hamburg Grosse Freiheit

26/11/2024 DE Munster Skaters Palace



Tickets sind über die offizielle Bandwebsite erhältlich.