DESERTED FEAR gibt weitere Show in Köln

Die Eisenberger Death-Metaller DESERTED FEAR sind diesen Sommer fleißig am Touren, um Songs ihrer neuen Platte "Veins of Fire" auf Live Tauglichkeit zu testen.

Via Dragon Productions ist jetzt bekannt gegeben, dass die Jungs nun auch noch einen Abstecher nach Köln machen werden.

Am 28.09.2025 ist es so weit und der Club Volta wird zum Epizentrum erklärt werden. Mit dabei sind PHANTOM CORPORATION und BLASTARD.



Tickets gibt es u.a. bei Eventim.

