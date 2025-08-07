LIV SIN mit neuem Album "Close Your Eyes" in den Startlöchern
Die schwedische Heavy-Metal-Institution LIV SIN meldet sich zurück. Am 08.08.2025 erscheint das brandneue Studioalbum mit dem Titel "Close Your Eyes". Die Formation um Sängerin Liv Jagrell, bekannt für ihre kraftvolle Stimme und charismatische Bühnenpräsenz, holt somit zum nächsten Schlag nach "KaliYuga" (2023) aus.
"Close Your Eyes" Trackliste:
01-Praise The Winners
02-Run
03-Close Your Eyes
04-Louder
05-It's Not Your Life
06-Above The Line
07-The Shadow March
08-Shades Of The Sun
09-Raven
10-I Refuse
11-The Mask
12-Hold It Together
