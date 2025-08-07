BELPHEGOR: Neuer Song und neuer Plattenvertrag

Die österreichischen Black Deather BELPHEGOR stellen über ihr neues Plattenlabel Reigning Phoenix Music ihren neuen Song 'Sanctus Diaboli Confidimus' vor. Bleibt zu hoffen, dass das fertige Albumwerk dann auch nicht mehr lange auf sich warten lässt.

