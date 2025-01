DESERTED FEAR: Plattendeal mit Testimony Records geschlossen

Nach über einem Jahrzehnt beim Label Century Media Records hat die Thüringer Melodic-Death-Metal-Band DESERTED FEAR das Label gewechselt und steht nun bei Testimony Records unter Vertrag.



Die Band sagt dazu: "Wart ihr schon mal an einem Ort, an dem ihr noch nie zuvor wart, der sich aber trotzdem sofort heimisch anfühlte? So ging es uns, als wir das erste Mal persönlichen Kontakt zu Testimony Records hatten. Die Mischung aus Professionalität und Underground-Spirit passt perfekt und wir freuen uns ein neues Zuhause gefunden zu haben!"



Thomas Strater von Label weiter dazu: "Wir freuen uns sehr, die Vertragsunterzeichnung mit DESERTED FEAR bekannt zu geben. Ich habe ihre Entwicklung von Anfang an verfolgt und gesehen, wie sie sich von einem aufstrebenden Underground-Act zu Deutschlands wahrscheinlich erfolgreichster Death Metal-Band der Neuzeit entwickelt haben. Was auch wichtig ist: Die Band ruht sich nie auf ihren Lorbeeren aus, sondern ist bestrebt, ihre Musik Album für Album weiterzuentwickeln, ohne ihre Wurzeln im Death Metal zu vernachlässigen."



Ende April zur Veröffentlichung des neuen Albums geht es auf Tour Bei der "Veins Of Fire"-Tour sind weiterhin KVAEN, FALL OF SERENITY und MESSTICATOR dabei.



Dies sind die Termine:

Do 24.04. Hamburg - Bahnhof Pauli

Fr 25.04. Essen - Turock

Sa 26.04. Jena - F-Haus

So 27.04. Osnabrück - Bastard Club (Matinée!)

Mo 28.04. Kassel - Goldgrube

Di 29.04. Hannover - Musikzentrum

Mi 30.04. Berlin - Cassiopeia

Do 01.05. Wiesbaden - Schlachthof

Fr 02.05. München - Backstage (Halle)

Sa 03.05. Stuttgart - Club Zentral

Quelle: ANGER MANAGEMENT & PROMOTION Redakteur: Swen Reuter Tags: deserted fear neuer plattenvertrag testimony records veins of fire tour 2025 tour 2025 kvaen fall of serenity messticator