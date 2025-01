Gleich 2 neue Songs von SHINEDOWN

Nicht mit einem, sondern gleich mit zwei neuen Songs werden wir diese Woche von SHINEDOWN überrascht. Dabei sollen die beiden neuen Singles die unterschiedlichen Facetten von SHINEDOWN verkörpern; Rock’n’Roll-Dynamik auf der einen und Songwriting und Leidenschaft auf der anderen Seite.

'Dance, Kid, Dance' geht direkt zu Anfang in die Vollen, mit harten Gitarren und einem Tempo, das nicht nachlässt.

'Three Six Five' ist eine Erinnerung daran, keine Zeit zu verschwenden, sondern die Momente im Hier und Jetzt zu genießen.

Hier findet ihr die beiden Lyric-Videos:

'Dance, Kid, Dance'

https://www.youtube.com/watch?v=AXCuuyus0R8

'Three Six Five'

https://www.youtube.com/watch?v=XKiom2pMuAo