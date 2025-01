NICK CAVE: Soloshow für Hamburg bestätigt

Der australische Musiker NICK CAVE wird im Sommer wieder auf Solotour unterwegs sein. Dann ohne seine Band THE BAD SEEDS. Neben Deutschland wird er auch in der Schweiz, Italien, Norwegen, Lettland, Bulgarien und Frankreich auftreten.



Auf der Bühne wird er bei seiner Europa-Solotour erneut vom RADIOHEAD-Bassisten Colin Greenwood begleitet.



Das sind die Termine:

10. Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

11. Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

21. Juni – Deutschland, Hamburg, Elbphilharmonie

17. Juli – Italien, Lucca, Piazza Napoleone

19. Juli – Italien, Pompei, Anfiteatro di Pompei

21. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

22. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

24. Juli – Frankreich, Cannes, Palais des Festivals de Cannes

26. Juli – Frankreich, Arles, PIAS Show at Théâtre Antique

06. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

07. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

12. August – Lettland, Sigulda, Sigulda Castle

19. August – Bulgarien, Sofia, Plovdiv Ancient Theatre





Tickets für die Show in Hamburg gibt es ab Freitag, den 31. Januar, 10 Uhr ab 80,00 Euro zzgl. Gebühren exklusiv via eventim.de. Für die Karten der anderen Shows lohnt sich ein Besuch der Hompepage des Musikers.

