DAYS OF JUPITER mit neuem Video

Am 7. Februar 2025 erscheint mit "The World Was Never Enough" via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album von DAYS OF JUPITER. Mit 'The Fix' gibt es heute eine weitere Auskopplung samt dazugehörigem Video.



DAYS OF JUPITER kommentiert:

" 'The Fix' konfrontiert euch mit schweren Riffs, während die Melodien des Tracks sich für immer in eure Köpfe zu fräsen scheinen. Dazu gesellt sich ein nicht minder packender Text. Lasst uns gemeinsam in den Song eintauchen, der alle anspricht, die sich ihren inneren Dämonen gestellt haben und gestärkt aus jenem Kampf hervorgegangen sind."



The Fix







https://www.youtube.com/watch?v=Azp5sGGxi-c



Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: days of jupiter the world was never enough the fix