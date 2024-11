RVBang Balingen 2025 - Neue Bestätigung!

Die neuste Bestätigung für das RVBang 2025 sind die Bay Area Heavy Metaller VICIOUS RUMORS!



Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show.



Das bisher bestätigte Lineup könnt ihr hier sehen:





Und wie ich feststellen könnt, fehlen noch ein paar Bands inklusive der beiden Headliner. Es kommen als zu den bisher schon richtig guten Bestätigungen bestimmt noch ein paar Kracher dazu, ihr dürft gespannt sein.



Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de