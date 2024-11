CREMATORY unterschreibt bei ROAR

CREMATORY kündigt neues Studioalbum "Destination" an und unterschreibt neuen Vertrag bei ROAR, a Divison of Reigning Phoenix Music. Das Album erscheint am 2. Mai 2025. Parallel zur Albumveröffentlichung wird eine umfassende Deutschlandtour stattfinden.



Drummer Markus Jüllich freut sich:

"Das neue Studioalbum "Destination" ist ein genialer Mix aus den 90ern Gothic Metal Zeiten wie "Illusions", kombiniert mit harten Melodic Death Metal Ohrwürmern a la 'Act Seven' und modernen elektronischen Songs mit deutschen Texten im Stile von 'Revolution'. Mehr geht nicht. Destination bedeutet "der Bestimmungsort" und mit "Destination" wird der neue Maßstab der modernen Melodic Gothic Metal Ära bestimmt! Das Vorgängeralbum "Inglorious Darkness" war der Start, bei dem Felix wieder alle Songs alleine singt und jetzt gelang uns mit "Destination" eine perfekte Punktlandung!"



DESTINATION Tour 2025:



01.05.25 Kaiserslautern – Kammgarn

02.05.25 Leipzig – Hellraiser

03.05.25 Stuttgart – Wizemann

04.05.25 Mannheim – 7er Club

09.05.25 Regensburg – Eventhall

11.05.25 München – Backstage Werk

16.05.25 Erfurt – From Hell

17.05.25 Zwickau – Club Seilerstr

29.05.25 Oberhausen – Kult Tempel

30.05.25 Potsdam – Lindenpark

31.05.25 Coesfeld – Fabrik

