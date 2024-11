AVATARIUM sieht euch lieber im Dunkeln

Am 24. Januar 2025 erscheint via AFM Records das sechste Studioalbum "Between You, God, The Devil And The Dead" von AVATARIUM. Mit 'I See You Better In The Dark' gibt es das nächste Video.



I See You Better In The Dark







https://www.youtube.com/watch?v=VFKfPIV_aZc

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: avatarium between you god the devil and the dead i see you better in the dark