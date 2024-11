HELLFIRE 76: Neues Video

Das Stoner-Rock-Duo HELLFIRE 76 hat heute den Videoclip von 'The Omen' veröffentlicht. Die Nummer ist die erste, digitale Auskopplung aus dem Minialbum "Rags To Rage", das am 9. November erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=eKTyZMM-pn8

