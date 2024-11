POTT OUT Festival in Bochum

Wer am 7. Dezember 2024 noch nichts vorhat, der sollte sich einmal das Line-Up des POTT OUT Festivals im RuhrCongress Bochum ansehen!



BLIND GUARDIAN und KISSIN' DYNAMITE sind die Co-Headliner. Die weiteren Bands sind GAMMA RAY, H.E.A.T., DYNAZTY und AXXIS. Das lässt sich doch hören, oder?



Hier kommt ihr an Tickets.





