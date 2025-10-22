CREATURES Neues Album "Creatures II"
Kommentieren
Die brasilianischen Heavy Metaller CREATURES melden sich mit neuem Material zurück. Am 14.11.2025 erscheint ihr neues Studioalbum "Creatures II" über High Roller Records.
Zur Einstimmung hat die Band bereits einen weiteren Song aus dem kommenden Werk ausgekoppelt. Der Track 'Beware The Creatures' wurde inklusive eines offiziellen Musikvideos veröffentlicht.
Trackliste "Creatures II":
01. Inferno
02. Devil In Disguise
03. Night Of The Ritual
04. Beware The Creatures
05. Dreams
06. Queen Of Death
07. Pure Madness
08. Danger
09. Nothing Lasts Forever
10. Path Of The Night
11. Beware The Creatures (Extended Version Bonus Track)
12. Perfect Illusion (Bonus Track)
"Beware the Creatures" (OFFICIAL MUSIC VIDEO | HIGH ROLLER RECORDS)
https://www.youtube.com/watch?v=2RPzfEgh62g
- Quelle:
- SURE SHOT WORX
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- creatures creatures ii beware the creatures
0 Kommentare