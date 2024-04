COBRA THE IMPALER mit neuer Scheibe

Am 31. Mai ist es soweit: Die neue COBRA THE IMPALER-Scheibe "Karma Collision" erscheint über Listenable Records.

Wer die achtwöchige Wartezeit bis zur Veröffentlichung nicht ertragen kann, dürfte schon viel Freude am Vorab-Track 'The Message' bekommen.

Anbei auch Cover und Trackliste:

01. Magnetic Hex

02. Godless Beyonder

03. Season Of The Savage

04. Eye Of The Storm

05. Karma Collision

06. My Inferno

07. The Fountain

08. The Message

09. Assassins Of The Vision

10. Shifting Sands