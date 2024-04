CALIGULA'S HORSE auf Tour mit THE HIRSCH EFFEKT

Hier sind zwei Größen der Prog-Metal-Szene gemeinsam am Werke und gehen gemeinsam mit FOUR STROKE BARON auf Tour.

Besucht CALIGULA'S HORSE mit THE HIRSCH EFFEKT bei folgenden Dates:

14.05. DE, Hamburg – Kent Club

15.05. DE, Berlin – Hole44

16.05. CZ, Prague – Rock Café

17.05. DE, München – Backstage Club

18.05. HU, Budapest – Analog

20.05. IT, Verona – The Factory

21.05. IT, Milan – Legend Club

22.05. CH, Zürich – Exil

23.05. DE, Köln – Luxor

24.05. NL, Zoetermeer – Boerderij

25.05. NL, Maastricht – Muziekgieterij

26.05. NL, Amsterdam – Melkweg

27.05. FR, Paris – Backstage

29.05. UK, Nottingham – Rescue Rooms

30.05. UK, Bristol – Thekla

31.05. UK, Manchester – Gorilla

01.06. UK, London – O2 Academy Islington