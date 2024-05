CIRITH UNGOL - Ein Abschied mit Sternchen

Wie Schlagzeuger Robert Garven in einem ausführlichen CIRITH UNGOL-Interview mit Brad Sanders auf Bandcamp mitteilte, gibt es durchaus eine Hoffnung für weitere Bandaktivitäten nach dem Abschluss der Abschiedstour 2024.

Zwar sei man inzwischen in einem Alter, wo ausgedehntes Touren zunehmend schwer falle, doch möchten die Herren für die Zukunft einen gelegentlichen Festivalauftritt nicht kategorisch ausschließen. Außerdem hofft Rob auch darauf, dass man in Zukunft noch weiter gemeinsam neue Musik veröffentlichen könne:

"This is our last year of touring, like what we’re doing, playing a lot of shows in a row. At our age, we’re near the end. But boy, if you listen to Dark Parade, I think it’s the best album we’ve ever done. Tim feels the same way, and we just cranked that out recently. And there’s no doubt in my mind we could do another one like that, or even heavier."

Hier könnt ihr das sehr lesenswerte vollständige Interview finden:

https://daily.bandcamp.com/features/cirith-ungol-farewell-interview?utm_source=notification





Quelle: Bandcamp Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: cirith ungol robert garven bandcamp brad sanders