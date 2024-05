NIGHTWISH: erstes Video vom neuen Album

Am 20. September 2024 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "Yesterwynde" von NIGHTWISH. Heute wurde mit 'Perfume Of The Timeless' die erste Single samt Video veröffentlicht.



Perfume Of The Timeless







https://www.youtube.com/watch?v=oHCaZmIzr0o

Quelle: Nuclear Blast/Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nightwish yesterwynde perfume of the timeless