AS I LAY DYING: Neue Single 'Burden' als Vorgeschmack aufs neue Album

Bald fünf Jahre ist das AS I LAY DYING-Comeback-Album "Shaped By Fire" nun alt, und in der Zwischenzeit verließen mehrere langjährige Mitglieder die Band. Offenkundig hat sich die Formation mittlerweile stabilisiert und hat neues Futter im Kanonenrohr: Mit 'Burden' gibt es eine neue Single, die auf das noch nicht konkret angekündigte neue Album einstimmen wird.





