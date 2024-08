CHELSEA WOLFE: Neue EP

Die amerikanische Singer- und Songwriterin CHELSEA WOLFE wird am 30.08.2024 eine neue EP mit dem Namen "Undone" veröffentlichen.

Die EP wird via Loma Vista erscheinen. Die Songs stammen alle vom letzten Album "She Reaches Out To She Reaches Out To She" und wurden von verschiedenen Musikern neu interpretiert.



Die Tracklist liest sich so:

1. Dusk (Ash Koosha Remix)

2. Eyes Like Nightshade (Full of Hell Remix)

3. House of Self-Undoing (Boy Harsher Remix)

4. Everything Turns Blue (Justin K Broadrick Remix)

5. Whispers In The Echo Chamber (Forest Swords Remix)

6. Tunnel Lights (††† Remix)



Die EP kann bereits vorbestellt werden.