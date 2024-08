AGRYPNIE: Neue Single 'Blut' veröffentlicht

Die deutschen Avantgarde-Schwarzmetaller AGRYPNIE haben mit 'Blut' eine neue Single veröffentlicht.

Der Song stammt vom neuen Album "Erg", welches am 13.09.2024 via AOP Records erscheinen wird. Beim neuen Song ist P.G. (GROZA) mit am Start.



Die Tracklist liest sich so:

1. Aus rauchlosem Feuer (feat. Phil-SECRETS OF THE MOON, CRONE)

2. Meer ohne Wasser

3. Sturm (feat. Hupogrammos-DORDEDUH)

4. Blut (feat. P.G.-GROZA)

5. Entität

6. Stunde des Wolfes

7. Geister

8. Unter Sand



Das Album kann bereits vorbestellt werden.