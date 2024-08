THE COLD STARES: Neuer Clip

Heute wurde ein Textclip zu 'Mortality Blues' von THE COLD STARES aus den USA veröffentlicht. Die Nummer ist vom neuen Album "The Southern", das am 6. September erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=CCMnx4Bla2U

