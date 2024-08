SOCCER MOMMY: Neue Single 'Evergreen' veröffentlicht

Die aus Nashville stammende Musikerin Sophie Allison aka SOCCER MOMMY hat eine neue Single mit dem Namen 'M' veröffentlicht. Es ist ein weiterer Ausblick auf das neue Album "Evergreen", welches am 25.10.2024 via Loma Vista / Concord erscheinen wird.



Vor gut einem Monat erschien der Song 'Lost'. Auf ihrem Album präsentiert die Musikerin eine Indie-Rock-Mischung, bei der sie viele Ereignisse aus ihrem Leben verarbeitet.



Die Tracklist liest sich so:

1. Lost

2. M

3. Driver

4. Some Sunny Day

5. Changes

6. Abigail

7. Thinking Of You

8. Dreaming Of Falling

9. Salt In Wound

10. Anchor

11. Evergreen



Das Album kann bereits vorbestellt werden.

