CANE HILL hat zwei neue Singles am Start.

Mit den beiden neuen Singles 'The Midnight Sun' und 'Ecstasy In Grief' startet eine neue Ära von CANE HILL.



Sänger Elijah Witt sagt:

"In 'The Midnight Sun' geht es um viele verschiedene Dinge, aber am wichtigsten ist, dass wir zu dem zurückkehren, was wir wirklich sind. Es war der erste Song, den wir schrieben, als wir uns endlich hinsetzten, um eine LP zu machen, und ich denke, man kann die tiefe Entschlossenheit in unseren Seelen hören, wenn man ihn sich anhört."



The Midnight Sun







https://www.youtube.com/watch?v=3OacsuCfaE8



Ecstasy In Grief







https://www.youtube.com/watch?v=YBhDWJkM8Wg



CANE HILL ist im Mai gemeinsam mit RESOLVE und ACRES & HALF ME auf ausgedehnter Europatournee, die am 3. Mai in Köln startet. Die Tour führt unter anderem durch London, Glasgow, Berlin, Mailand und Prag.



Tourdaten:



03. Mai - (DE) Köln, Gebäude 9

04. Mai - (UK) London, The Underworld

05. Mai - (UK) Birmingham, The Devil's Dog

06. Mai - (UK) Glasgow, Classic Grand Lounge

07. Mai - (UK) Leeds, The Key Club

08. Mai - (UK) Manchester, Rebellion

09. Mai - (UK) Bristol, The Exchange

10. Mai - (UK) Southampton, The Joiners

11. Mai - (NL) Drachten, Iduna

12. Mai - (DE) Hamburg, Bahnhof Pauli

14. Mai - (DE) Berlin, Hole44

15. Mai - (DE) Dresden, Blauer Salon

16. Mai - (AT) Wien, Viper Room

17. Mai - (CZ) Prag, Rock Cafe

18. Mai - (DE) München, Feierwerk

19. Mai - (IT) Mailand, Legend Club

20. Mai - (CH) Monthey, Pont Rouge

21. Mai - (DE) Nürnberg, Hirsch

22. Mai - (DE) Frankfurt, Das Bett

23. Mai - (DE) Vechta, Gulfhaus

24. Mai - (DE) Stuttgart, Im Wizemann

25. Mai - (NL) Utrecht, De Helling

26. Mai - (DE) Trier, Mergener Hof

