SLASH: alles prima!

Am 17. Mai 2024 erscheint über Seven.One Starwatch mit "Orgy Of The Damned" das neue Album von SLASH. 'Oh Well' ist ein weiteren Leckerbissen daraus, bei dem Chris Stapleton einen Gastauftritt hat.



Das Blues-Debüt des legendären Gitarristen und Songwriters enthält weitere Gastauftritte, beispielsweise von Brian Johnson (AC/DC), Chris Stapleton, Beth Hart, Iggy Pop, Paul Rodgers, Gary Clark Jr, Billy F. Gibbons (ZZ Top), Chris Robinson (THE BLACK CROWES), Demi Lovato, Dorothy und Tash Neal.



Zu 'Oh Well' kommentiert SLASH:

"Wir reden über die originalen FLEETWOOD MAC, die Band, die von Peter Green gegründet wurde, einem der größten Singer-Songwriter-Gitarristen, der in der Öffentlichkeit leider weniger bekannt ist. Aber für diejenigen unter uns Gitarristen, die den britischen Blues der 60er Jahre lieben, steht er in einer Reihe mit Eric Clapton, Jeff Beck und Nick Taylor. Er hatte kein Glück mit Drogen und verschwand früh aus seiner Karriere, aber er hatte einige verdammt gute Songs und 'Oh Well' ist einer meiner Favoriten. Ich erinnere mich, dass ich den Song im Radio hörte, als ich so ungefähr 13 Jahre alt war. Sowohl die ältere Version von FLEETWOOD MAC als auch die neue Version der Band, mit Stevie Nicks und Lindsey Buckingham, liefen sehr oft. Ich habe dieses Lied immer geliebt, und es ist ein tolles Gitarrenriff. Ich habe ihn in den 90er Jahren mit den Jungs von BLUES BALL gejammt, und ich habe ihn hier und da live gespielt. Ich wusste von Anfang an, dass ich den Song auf dieser Platte spielen wollte. Es war auch einer der Songs, bei denen ich nicht sicher war, wer der richtige Sänger dafür sein würde, und eine der Ideen, die ich hatte, war Chris Stapleton, der einer der brillantesten Singer-Songwriter unserer Zeit ist. Er hat eine raue und unverwechselbare Stimme, also habe ich ihn angerufen und er hat einen tollen Job gemacht. Ich meine, seine Stimme ist so cool."



Oh Well, feat. Chris Stapleton







https://www.youtube.com/watch?v=goEYzRtnX00

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: slash oh well feat chris stapleton