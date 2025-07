Skandinavische Sounds aus Kolumbien.

Würde man einen Act wie BRINICLE soundtechnisch und gleichzeitig regional einordnen müssen, könnte man eigentlich schnell darauf schließen, dass die Truppe im skandinavischen Raum beheimatet ist, weil der wüste Mix aus Thrash und Death Metal sehr stark an Bands wie CARNAL FORGE oder sogar an die ersten beiden SOILWORK-Platten erinnert. Ein genauerer Blick auf das jüngere Schaffen der Musiker verrät jedoch, dass die Herrschaften aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá stammen und den inspirativen schwedischen Anstrich nicht aus lokalem Bezug haben.



Die Herkunft soll im weiteren Verlauf des offiziellen Debüts "Perceptions Of Reality" jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, schließlich haben die südamerikanischen Raubeine auf ihrer bereits im letzten Jahr erstmalig in Eigenregie veröffentlichten Platte ausreichend musikalische Argumente parat, die durchaus für sich selbst sprechen können. Die losen Parallelen zu manchem etablierten Act sind lediglich für Statistiker interessant. Vor allem die eigenwillige Verwendung derber Grooves im Rahmen einer recht ungestümen, technisch aber blitzsauberen Darbietung, fällt hier sofort positiv auf, aber auch die überschallartigen Attacken in Nummern wie 'Human Predation' und dem radikalen 'Almost Gods' beinhalten durchaus Qualitätsmerkmale, mit denen sich BRINICLE problemlos für den europäischen Markt empfehlen kann. Darüber hinaus verfügt die Truppe in Camilo Reina über einen hervorragenden Frontmann, der Screams und Growls richtig gut zusammenbringt, den Songs die jeweiligen Erfordernisse souverän hinterher wirft, mit seiner entschlossenen Performance jedoch auch losgelöst vom musikalischen Schaffen Akzente setzen kann. Das ist in einer Szene, in der mittlerweile vieles gleichförmig und selten individuell klingt, eine Menge wert.



Lediglich der Umstand, dass "Perceptions Of Reality" nach schmalen 32 Minuten über die Ziellinie geht, könnte man der Band ankreiden, da die Scheibe jedoch vornehmlich der ersten Standortbestimmung dient und auch ohne jeglichen durchschnittlichen Moment ins Finish geht, will man hier nicht weiter meckern. Stattdessen verdient das BRINICLE-Debüt einen ordentlichen Beifall und entpuppt sich als eine klare Alternative zur anständigen, aber nicht wirklich herausragenden neuen THE HAUNTED-Veröffentlichung.