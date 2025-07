Masse und Klasse?

Bei all der Masse, die die Jungs von HAGGUS in den letzten Jahren rausgehauen haben, muss man sich ernsthaft fragen, ob es bei den Jungs aus der Bay Area überhaupt noch ein Qualitätsprotokoll geben kann. Mehrere Dutzend Splits hat die Truppe in der letzten Dekade veröffentlicht, ständig gibt es neuen Stoff, jedoch selten auch mal einen Full-Length-Release. Ob man "Destination Extinction" letztlich als einen solchen bezeichnen darf, muss jeder für sich selber entscheiden, bei gerade einmal 24 Minuten Spieldauer wird es in den zehn Nummern jedoch furchtbar eng. Doch das ist auch nicht das zentrale Problem von "Destination Extinction", vielmehr kann die Band auch kein wirklich packendes Songmaterial vorlegen, mit dem sich diese kurze Rutsche auch entsprechend intensiv gestalten würde.



Der verzerrte Gesang ist sicherlich ein Ärgernis, mit dem sich HAGGUS-Anhänger schon länger herumplagen müssen, allerdings kauft man hier ja auch nicht mehr die Katze im Sack. Doch gerade in der ersten Hälfte gibt es auch nichts anderes auf die Ohren als lähmend eintöniges Grind-Geschrubbe, zwar nicht immer nur mit Hang zur Höchstgeschwindigkeit, aber auch nicht mit genügend Abwechslung an den Mann gebracht, dass man hier sofort im Takt mitwippen möchte. Zur Mitte hin hat die Truppe mit dem überraschend melodischen 'Do You Love Mincecore?' und dem angenehm groovigen 'Crippled By Stupidity' zwar zwei richtig gute Tracks eingeschoben, und auch das ungestüme 'As The Hammer Drops' macht mit seiner thrashigen Todesblei-Kante richtig Spaß. Aber rundherum gibt es auf "Destinaton Extinction" dennoch meistens nur Standard-Gehacke ohne Punkt und Komma - da wäre das eingangs erwähnte Qualitätsbewusstsein in Relation zur Quantität der neuen Veröffentlichungen aus dem Hause HAGGUS natürlich wünschenswert gewesen.



Immerhin: Einen gewissen Unterhaltungswert kann man "Destination Extinction" nicht absprechen, echte Highlights gibt es aber auch im erneuten Kurzprogramm der Oakland-Boys viel zu selten.