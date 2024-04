Neuigkeiten von GENERATION STEEL

Die deutschen Heavy Metaler von GENERATION STEEL sind zurück, mit neuem Sänger, neuer Hymne 'Steelers' und in neuer Stärke!



Mit frischem Wind und viel Power startet GENERATION STEEL durch und möchte mit der Vorstellung ihres neuen Sängers Dirk Meyer (ex-IVORY TOWER) sowie der Ankündigung der kommenden neuen Single 'Steelers' Akzente setzen.



Und so setzt sich GENERATION STEEL jetzt zusammen: Dirk Meyer (Gesang), Jack the Riffer (Gitarre) und Pascal Lorenz (Lead-Gitarre). Als gastmusiker gibt es noch Andreas Drommershausen (Bass) und Marc Laukel (Schlagzeug).



Zwei Liveshows zum Vormerken sind auch angekündigt:



10.05.24 · DE - WETZLAR | Franzis

24.05.24 · DE - KÖLN | MTC Live Music Club



'Steelers' erscheint am 02. Mai 2024 über El Puerto Records auf allen bekannten und beliebten digitalen Download- & Streaming-Plattformen sowie als Audio-Visualizer auf YouTube. Save the date, wir halten euch auf dem Laufenden!

