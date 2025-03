CALIBAN kündigt neue Single an

Aus dem bevorstehenden Album "Back From Hell" wird CALIBAN am 19.03.2025 die Single 'Dear Suffering' auskoppeln. Nach Aussage der Band: "HEAVIEST SONG OF THE UPCOMING ALBUM". Man darf gespannt sein, ob das Statement stimmt. Der neue Langspieler wird am 25.04.2025 via Century Media Records veröffentlicht.





"Back From Hell" Trackliste:





01-Resurgence (Intro)

02-Guilt Trip, feat. MENTAL CRUELTY

03-I Was A Happy Kid Once

04-Back From Hell, feat. THE BROWNING

05-Insomnia

06-Dear Suffering, feat. Joe Bad (FIT FOR AN AUTOPSY)

07-Alte Seele

08-Overdrive

09-Infection

10-Glass Cage

11-Solace In Suffer

12-Till Death Do Us Part

13-Echoes

