Neue EP von BETWEEN NOTHING

Die Polnischen Melodic-Death-Metaller BETWEEN NOTHING haben eine neue EP veröffentlicht. "Ghost" wurde in Eigenregie herausgebracht und ist, nach einigen Singles, der Nachfolger von "For Your Enjoyment" (2017). Die sieben neuen Songs der Kurzrille sind auf Bandcamp erhältlich und auch bei Spotify online.

Auf Youtube gibt es "Ghost" ebenfalls.





"Ghost" Trackliste:



01-Distant Place (Intro)

02-Ghost

03-Lost Faith

04-Fate Masters

05-Dahlia

06-Fathomed in Greed

07-Suffer and Goodbye





Ghost (FULL ALBUM)



https://www.youtube.com/watch?v=Eb1_v4uXwoU

Quelle: BETWEEN NOTHING Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: between nothing ghost