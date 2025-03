In Flammen Open Air 2025: Neue Bandbestätigungen mit PERPETUAL und TURBOKILL

Für die beste Gartenparty in Sachen Metal, dem IN FLAMMEN OPEN AIR, sind in den letzten Tagen zwei weitere Bands bestätigt worden. Zum einen ist das die Grindcore-Band PERPETUAL aus Malaysia und zum anderen TURBOKILL, die neue Truppe um Ex-ALPHA TIGER Sänger Stephan Dietrich.



Damit sieht das aktuelle Line-Up so aus:

PERPETUAL (MYS)

TURBOKILL (D)

UNDERGANG (DK)

URTIKARIA ANAL (MEX)

ASSASSIN by Raging Rob (D)

MÝRDAL (D)

IMPERISHABLE (SWE)

CANCER (UK)

DEFEATED SANITY (D)

AHAB (D)

NIHILO (CH)

DEPRESSIVE AGE (D)

SUNKEN (DK)

IMPIETY (SGP)

ASCHENVATER (D)

ASH NAZG BÚRZ (MEX)

ANCIENT RITES (BEL)

PRAISE THE PLAGUE (D)

GRAVEWORM (IT)

HELLHAMMER played by TRIUMPH OF DEATH

DEATHLESS VOID (NL)

SLOW FALL (FIN)

DISHARMONIC ORCHESTRA

LÖMSK (SWE)

BELPHEGOR (HELL)

HUMILIATION (MYS)

MARDUK (SWE) ("35th Anniversary Exclusive Set")

ENDSTILLE (D)

DYMNA LOTVA (BLR)

VADER (PL)

MALEVOLENT CREATION (US)

PROTECTOR (D/SWE)

MASSACRE (US) (einzige Festivalshow 2025 in Deutschland)

Das Festival findet vom 10.-12.07.2025 im Torgauer Entenfang statt.



Die Tickets sind auf der Festival-Homepage erhältlich.