ROCK MEETS CLASSIC 2025 mit hochwertigen Lineup

Natürlich wird auch in diesem Jahr das ROCK MEETS CLASSIC stattfinden. Für das diesjährige Motto "Believe in Rock'n'Roll" haben die Veranstalter wieder namhafte Künstler verpflichten können.

Lita Ford, Randall Hall (LYNYRD SKYNYRD), Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH), Fran Cosmo (BOSTON), John Elefante (KANSAS) und Mal McNulty (SLADE) werden gemeinsam mit dem RMC Orchester & Band werden für einen kurzweiligen Abend sorgen. Freut Euch auf Hits wie 'More Than A Feeling', 'Sweet Home Alabama' und weiteren Krachern der Rockgeschichte.

Termine:

03.04.2025 Regensburg Donau-Arena

04.04.2025 Frankfurt myticket Jahrhunderthalle

05.04.2025 Ingolstadt Saturn-Arena

06.04.2025 München Olympiahalle

09.04.2025 Düsseldorf Mitsubishi Electric HALLE

10.04.2025 Ludwigsburg MHP-Arena

11.04.2025 Kempten bigBOX Allgäu

12.04.2025 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER Versicherung

13.04.2025 Würzburg tectake ARENA

15.04.2025 Passau Dreiländerhalle

17.04.2025 Halle/Westf. OWL-Arena

20.04.2025 Berlin Tempodrom

Hinweis: Das auf dem Plakat für den 19.4.2025 angekündigte Event in Hannover musste aus produktionstechnischen Gründen abgesagt werden.

Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Eventim.

Hier gibt es den Bericht aus 2024 aus Nürnberg.