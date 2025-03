SIEGE PERILOUS: Konzeptalbum in Vorbereitung

Die Power-Metal-Band SIEGE PERILOUS arbeitet nach ihrer letztjährigen EP "Creation's Call" an ihrem Debütalbum, dem Konzeptwerk "Becoming The Dragon". Dabei wird die Gruppe durch Fabio Lione (ANGRA, ex-RHAPSODY OF FIRE) und Kristin Starkey (TWILIGHT FORCE, TEMPERANCE) unterstützt. Heute ging ein Infovideo online.







https://www.youtube.com/watch?v=np-USBmbzpk

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: siege perilous becoming the dragon fabio lione kristin starkey