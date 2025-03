SLIPKNOT gibt Support für die Deutschlandkonzerte bekannt

Von SLIPKNOT gab es ein Update zu den Headliner-Shows in Deutschland diesen Sommer. Die Maskenmänner enthüllten den bisher noch unbekannten Support für die drei Konzerte (wir berichteten hier und hier).

Bei allen Shows wird POLARIS dabei sein, in Hannover schleicht sich MOTIONLESS IN WHITE ins Vorprogramm und in Berlin darf sich auf SOFT PLAY gefreut werden.