Am 28. Februar 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) "Plague Of Rats", das neue Album von BRAINSTORM.



Die süddeutschen Metaller präsentieren mit 'Beyond Enemy Lines' eine packende zweite Single samt offiziellem Lyrik-Video.



Beyond Enemy Lines







https://www.youtube.com/watch?v=UuSBlOfFDPQ

