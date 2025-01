Neuigkeiten von TEMPERANCE

Am 14. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Live-Album "From Hermitage To Europe" von TEMPERANCE. Mit 'Daruma' gibt es das erste Video.



Marco Pastorino über 'Daruma':

"Es ist Jahre her seit unserer einzigen Live-Veröffentlichung, und es ist an der Zeit, Material mit unserem aktuellen Lineup zu veröffentlichen. Zum ersten Mal könnt ihr einige unserer bekanntesten Tracks in ihren Live-Versionen hören - wie zum Beispiel 'Of Jupiter And Moons', 'Diamanti' und "The Last Hope In A World Of Hopes', aber auch einige der beliebtesten Songs unseres letzten Albums "Hermitage", nachdem wir ein Jahr lang unterwegs waren, um es zu unterstützen.

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, 'Daruma' als erste Single zu veröffentlichen und damit den ersten Track, der mit unserer Kristin Starkey veröffentlicht wird.

Wir werden die Veröffentlichung von "From Hermitage To Europe" zusammen mit unserer europäischen Headliner-Tour feiern!"



"From Hermitage To Europe" (live) Trackliste:



01. Intro

02. Daruma

03. The Last Hope In A World Of Hopes

04. No Return

05. A Hero Reborn

06. Welcome To Hermitage

07. Glorious

08. Start Another Round

09. Darkness Is Just A Drawing

10. Into The Void

11. Diamanti

12. Of Jupiter And Moons

13. Pure Life Unfolds



Daruma (Live)







https://www.youtube.com/watch?v=ShmDvLgmtBQ



"From Hermitage To Europe"-Tour 2025 - mit IGNEA und INDUCTION



06.03.24 PL - Warsaw / VooDoo

07.03.24 PL - Poznan / Pod Minoga

08.03.24 PL - Skarżysko-Kamienna / Semafor

09.03.24 HU - Budapest / Barba Negra

10.03.24 DE - München / Backstage

11.03.24 AT - Wien / Szene

12.03.24 IT - Bologna / Alchemica

13.03.24 CH - Lenzburg / Met Bar

14.03.24 DE - Aschaffenburg / Colos Saal

15.03.24 DE - Leipzig / Hellraiser

16.03.24 DE - Berlin / Orwo

17.03.24 DE - Hamburg / Logo

18.03.24 NL - Tilburg / 013

19.03.24 DE - Hanover / Musikzentrum

20.03.24 DE - Bochum / Matrix

21.03.24 BE - Kortrijk / DVG

22.03.24 NL - Drachten / Iduna

