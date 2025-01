Neue Single von ARCHITECTS

Bald hat das Warten ein Ende, am 28. Februar erscheint das neue Album von ARCHITECTS, "The Sky, The Earth & All Between". Jetzt wurde von den Jungs aus Brighton, England die vierte Singleauskopplung inkl. Video veröffentlicht. 'Blackhole' überzeugt mit brachialem Sound und macht definitiv Lust auf das kommende Album.

Live kann man ARCHITECTS bei ein paar Terminen im März als Headliner sehen, sowie im Sommer als Vorband von LINKIN PARK.

11.03. - Straßburg (FR)

15.03. - Dübendorf (CH)

16.06. - Hannover

18.06. - Berlin

01.07. - Düsseldorf

08.07. - Frankfurt

09.07. - Frankfurt

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

ARCHITECTS - 'Blackhole'

https://www.youtube.com/watch?v=8SoLPeFquLM

