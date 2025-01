NEW MODEL ARMY auf Tour

Auch NEW MODEL ARMY hat neue Tourtermine für 2025 am Start.

Here they are:

06.06. Coesfeld, Fabrik

07.06. Berlin, SO 36

08.06. Berlin, SO 36 (ausverkauft)

09.06. Leipzig, Wave-Gotik-Treffen

18.06. Ulm, Ulmer Zelt

19.06. Ahausen, Wudzdog Festival

23.07. Neunkirchen, Neue Gebläsehalle

13.08. Dinslaken, Sommerkultur

14.08. Bad Zwischenahn, Zu Gast im Park (ausverkauft)

15.08. Taarstedt, Angeliter Open Air

13.11. Heidelberg, Halle02 (ausverkauft)

14.11. Tübingen, Sudhaus (ausverkauft)

17.11. Leipzig, Werk 2 (ausverkauft)

18.11. Hannover, Capitol

19.11. Bremen, Aladin (ausverkauft)

20.11. Münster, Jovel (ausverkauft)

20.12. Köln, Palladium (Weihnachtskonzert*)

* Special Guests: The Levellers, Amy Montgomery