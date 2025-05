BEFORE THE DAWN mit neuem Video

Um die Wartezeit auf das neue Album "Cold Flare Eternal" etwas angenehmer zu gestalten, haben die Finnen von BEFORE THE DAWN nun die Single 'Fatal Design' veröffentlicht. Der Track bekam ebenfalls wie 'As Above, So Below' ein Video bei YouTube spendiert.





"Cold Flare Eternal" Trackliste:





01-Initium

02-Fatal Design

03-As Above, So Below

04-Mercury Blood

05-Stellar Effect

06-Flame Eternal

07-Stronghold

08-Destination

09-Shock Wave

10-Ad Infinitum



Fatal Design (Official Music Video)



https://www.youtube.com/watch?v=Ctm4Peg015U

