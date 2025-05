Gewinnspiel: STEEL PANTHER live - seid dabei!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion haben heute etwas richtig Tolles für euch:

Die kalifornischen Heavy Metal-Giganten Steel Panther bringen den Glamour und das Heavy Metal-Fieber zurück nach Deutschland. Anlässlich des 15. Geburtstags ihres Kultalbums "Feel The Steel", das als "Anniversary Edition" gerade neu veröffentlicht wurde, starteten die Rock-Rebellen ihre Welttournee und begeistern die Fans mit ihrer Musik sowie ihren schrillen Outfits.



Die deutschen Fans dürfen sich auf die großen Hits wie 'Death To All But Metal', 'Asian Hooker' und die heißesten Tracks der Jubiläumsausgabe "15th Anniversary Edition" freuen. Das Album wurde von Jay Ruston (ANTHRAX, COREY TAYLOR) produziert und hat seit der Veröffentlichung am 8. Juni 2009 nicht an Aktualität verloren.



Die Dates der Tour:

21.06.25 Leipzig / Hellraiser

24.06.25 Köln / Essigfabrik

25.06.25 Düsseldorf / Zakk

29.06.25 Braunschweig / Applaus Garten

30.06.25 Frankfurt / Batschkapp

01.07.25 Bochum / Matrix

04.07.25 Regensburg / Eventhall Airport

05.07.25 Memmingen / Kaminwerk

06.07.25 Geiselwind / MusicHall

Ihr wollt dahin? Wir machen es möglich! Denn unter allen Einsendungen verlosen wir 2 x 2 Gästelistenplätze für die Show.

Beantwortet einfach die Frage, wie alt das "Feel The Steel"-Album geworden ist.

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.



Wir wünschen euch viel Glück!