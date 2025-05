PRAG DEATH FEST mit tollem Lineup

Das Tschechien immer eine Reise wert, beweisen zahlreiche Metalheads, die eine Menge Veranstaltungen im Nachbarland besuchen.

Fans der härteren Gangart sollten sich das letzte Oktober-Wochenende freihalten. Auf dem PRAG DEATH FEST spielen vom 29. Oktober bis 2. November 2025 in drei Locations unter anderem folgende Bands:

ADVERSARIAL, ALTARS ABLAZE, ATTIC, AURA NOIR, BLACK OATH, BLASPHEMY, DEATH WORSHIP, DEATHLESS VOID, FUNEST, GAAHLS WYRD, HEADHUNTER D.C., HILD, MALHKEBRE, MORTUUS, NEPTUNIAN MAXIMALISM, PROFANATICA, ERFANATISCHE

+ Ante-Liturgia / pre-Mass event (29 Oct 2025, Futurum – Prague 5)

Ein spezielles Ante-Liturgia-Warm-up-Event - kostenlos und exklusiv für die Inhaber der Hauptfestivaltickets - wird an dem legendären Ort stattfinden, an dem bereits die kultigen Prague Death Mass II (2013) und III (2016) stattfanden, und den Ton für die bisher ehrgeizigste Prague Death Mass angeben.

TÖRR, FÍR, KVR, SILVA NIGRA, CIEŃ

+ PLANETARIUM DEATH MASS (2 Nov 2025, Prague Planetarium – Prague 7)

Zum Abschluss der Prague Death Mass V findet am 2. November 2025 ein exklusives Post-Festival-Event in der außergewöhnlichen Kulisse des Prager Planetariums statt. Dieser Abend ist auf 280 Besucher begrenzt und bietet spezielle, immersive Performances von MYSTICUM und VEMOD, die durch modernste LED-Kuppeltechnologie verstärkt werden, die derzeit nirgendwo sonst in Europa zu finden ist. In Zusammenarbeit mit dem Planetarium und den beiden Bands verspricht dieses einzigartige Ritual ein audiovisuelles Erlebnis, das die Grenzen der traditionellen Live-Performance sprengt.

Tickets bekommt Ihr über OBSCURE PROMOTION

