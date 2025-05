Wolfweez Open Air Festival 2025 sorgt für Komfort

Um den ganz großen Festivals in nichts nach zu stehen, wartet das Wolfweez Open Air Festival zur

diesjährigen Ausgabe mit einem besonderen Komfort für ihre Fans auf. Erstmalig wird

ein Mini Metal Dorf vor dem Festival-Gelände installiert, in welchem ein Supermarkt, Tattoo- u. Piercing Stand, Merch-Stände und Chill-Zone zu finden sind. Des Weiteren wird am Donnerstagabend auch die Warm-Up Party mit einem lokalem Act stattfinden.

Freuen kann man sich diesmal unter anderem auf CLAWFINGER, UNLEASH THE ARCHERS und BLOODBOUND – drei Größen der Metal-Szene.

Neben diesen Highlights darf man sich auch auf viele weitere talentierte Bands freuen, die das diesjährige Line-Up bereichern werden:

FROZEN CROWN

BORN FROM PAIN

ALL FOR METAL

KRYN

THE PROPHECY 23

MINDEAD

DARK SKY

FULL STOP

SYDRA

Erlebt Metal in seiner ganzen Vielfalt und seid dabei, wenn das Wolfweez Open-Air Festival 2025 erneut die Familie der etwas härteren musikalischen Gangart zusammenbringt. Tickets sind unter www.wolfweez-openair.deoder an folgenden VVK-stellen erhältlich: siehe Homepage

Quelle: Veranstalter Redakteur: Marcel Rapp Tags: wolfweez clawfinger born from pain frozen crown all for metal bloodbound unleash the archers