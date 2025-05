BORN OF OSIRIS kündigt neues Album

Die Progressive Metalcore-Pioniere BORN OF OSIRIS veröffentlichen am 11.07.2025 das neue Album "Though Shadows" via Sumerian Records.

Nachdem in den letzten Monaten bereits die Songs 'Torchbearer', ' A Mind Short Circuiting', 'Elevate' und 'In Desolation' veröffentlicht wurden, gibt es mit dem Titeltrack nun noch einen neuen Song oben drauf:

'Through Shadows'

https://www.youtube.com/watch?v=YxUY_EU5mzg

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Seppuku

02. Elevate

03. Through Shadows

04. The War That You Are

05. Inverno

06. A Mind Short Circuiting

07. Burning Light

08. In Desolation

09. Torchbearer

10. Activated

11. Dark Fable

12. Transcendence

13. Blackwater

