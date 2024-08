ATOMIS: Box-Set mit dem Gesamtwerk

Von der aufgelösten kanadischen Post-Metal-Band ATOMIS soll am 30. August das Box-Set "The Void" erscheinen, das das selbstbetitelte Debütalbum, dessen experimentelle Fassung des ehemaligen Drummers Nathan Navetto unter dem Titel "Welcome To The Void" sowie die Aufnahmen "Live Off The Floor" umfasst. Ein Audioclip von '12 Chains' ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=VkqDM7jHSPA

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: atomis the void 12 chains