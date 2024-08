10 Jahre KEEP IT LOW FESTIVAL

Am 11. und 12. Oktober 2024 ist es soweit und das Backstage in München öffnet seine Pforte für das KEEP IT LOW FESTIVAL. Zum zehnjährigen Bestehen wurden folgende Acts eingeladen, um gemeinsam mit Veranstaltern und Festivalbesuchern zu feiern:

FU MANCHU

RUSSIAN CIRCLES

TRUCKFIGHTERS

MONOLORD

MASTERS OF REALITY

LOWRIDER

SLOMOSA

GREENLEAF

MESSA

WOLVENNEST

INTER ARMA

VALLEY OF THE SUN

PSYCHLONA

SCORPION CHILD

GNOME

THE MACHINE

REZN

SAMAVAYO

RUFF MAJIK

APTERA

ZERRE

HECKSPOILER

BASK

LURCH

SPECK

KANT

DJIIN

MINDCRAWLER

GRAND MASSIVE

Damit wird eine richtig gute Mischung aus Heavy Rock, Doom, Sludge und Psych auf drei Indoor-Bühnen geboten. Zudem stehen Chillout Areas und ein regengeschützter Outdoor-Biergarten zur Verfügung. Da die letzten Editionen ausverkauft waren, empfiehlt es sich, Tickets zeitig zu sichern. Diese sind auf der Festivalwebseite erhältlich - auch in Form von Tagestickets.

