ARCH ENEMY heißt Lauren Hart als neue Sängerin willkommen, neuer Song online!

ARCH ENEMY schlägt ein neues Kapitel auf, nach dem Sängerin Alissa White-Gluz die Band nach über zehn Jahren verließ, heißt die Band heute offiziell Lauren Hart (Ex-ONCE HUMAN) als neue Sängerin willkommen.

Doch damit nicht genug, wer sich schon einmal ein erstes Bild machen möchte, kann jetzt nicht nur den neuen Song 'To The Last Breath' hören, sondern auch das neue Line Up im Video begutachten:

https://www.youtube.com/watch?v=WujjCSEJcDk

Zudem geht die Band wie bereits berichtet auf Clubtour.

Fotocredit: Patric Ullaeus