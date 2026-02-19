"Queen II Collector's Edition" - remixt und remastert
Kommentieren
Von der Band QUEEN erscheint am 27. März 2026 "Queen II Collector's Edition" als 5CD+2LP-Box, 2CD Edition, CD, 1LP-Version, Picture Vinyl, Cassette und in digitalen Formaten.
"Queen II" erschien ursprünglich 1974. Mit Brian May und Roger Taylor als ausführende Produzenten und im Mix von Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae und Kris Fredriksson. Nun wurde "Queen II" neu remastert, remixt, und für ein aufwendiges neues Boxset erweitert.
Das 5CD+2LP "Queen II Collector's Edition"-Boxset enthält den Mix des Albums von 2026 sowie intime "Fly-on-the-Wall"-Aufnahmen von QUEEN im Tonstudio, bisher unveröffentlichte Outtakes und Demos, Live-Tracks und Radiosessions. Es bietet außerdem ein 112-seitiges Buch mit bisher unveröffentlichten Fotos, handgeschriebenen Liedtexten, Tagebucheinträgen und besonderen Erinnerungsstücken, sowie Erinnerungen der Bandmitglieder an das Schreiben und Aufnehmen des Albums.
Brian May kommentiert:
" "Queen II" war der größte Schritt, den wir je gemacht haben. Da haben wir wirklich angefangen, Musik so zu machen, wie wir es wollten, statt so, wie wir gedrängt wurden, sie aufzunehmen."
Roger Taylor ergänzt:
"Bei "Queen II" konnte ich kaum glauben, wie viel Arbeit wir hineingesteckt haben. Ich glaube, wir hatten das Gefühl, unseren eigenen Sound weiterzuentwickeln. Wir haben diese Art von Multitracking vorangetrieben. Es gab dir eine großartige Palette, massive Choreffekte, als gerade mal drei von uns sangen."
Zweiundfünfzig Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung bleibt "Queen II" der erste von vielen großen Höhepunkten der Bandkarriere und sendet der Welt die Botschaft: "Das sind wir, und das können wir tun."
5CD+2LP "Queen II Collector's Edition" Boxset:
CD1: Queen II - 2026 Mix
01-Procession
02-Father To Son
03-White Queen (As It Began)
04-Some Day One Day
05-The Loser In The End
06-Ogre Battle
07-The Fairy Feller's Master-Stroke
08-Nevermore
09-The March Of The Black Queen
10-Funny How Love Is
11-Seven Seas Of Rhye
CD2: Queen II - Sessions
01-Procession (Stage Intro Tape - April 1973)
02-Father To Son (Takes 4 & 9 - with Guide Vocal)
03-As It Began (Brian's Studio Demo - October 1969)
04-Some Day One Day (Take 1 - with Guide Vocals)
05-The Loser In The End (Roger's First Demo)
06-The Loser In The End (Roger's Second Demo)
07-Ogre Battle (Takes 2 & 6 - with Guide Vocal)
08-The Fairy Feller's Master-Stroke (Takes 4 & 9)
09-Nevermore (Take 6)
10-The March Of The Black Queen (First Section Takes 3 & 5)
11-The March Of The Black Queen (Second Section Take 1)
12-Funny How Love Is (Take 4)
13-Seven Seas Of Rhye (Takes 4, 5 & 6)
14-I Do Like To Be Beside The Seaside (Take 4)
15-See What A Fool I've Been (B-side Version 2026 Mix)
16-Not For Sale (Polar Bear)
CD3: Queen II - Backing Tracks
01-Procession
02-Father To Son
03-White Queen (As It Began)
04-Some Day One Day
05-The Loser In The End
06-Ogre Battle
07-The Fairy Feller's Master-Stroke
08-Nevermore
09-The March Of The Black Queen
10-Funny How Love Is
11-Seven Seas Of Rhye
CD4: Queen II - At The BBC
01-See What A Fool I've Been (BBC Session 2, July 1973 - 2011 Mix)
02-Ogre Battle (BBC Session 3, December 1973)
03-Nevermore (BBC Session 4, April 1974)
04-White Queen (As It Began) (BBC Session 4, April 1974)
05-Procession - Intro Tape (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
06-Father To Son (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
07-Son And Daughter (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
08-Guitar Solo (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
09-Son And Daughter - Reprise (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
10-Ogre Battle (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
11-Liar (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
12-Jailhouse Rock (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)
CD5: Queen II - Live
01-Procession - Intro Tape (Live at the Rainbow, March 1974)
02-Father To Son (Live at the Rainbow, March 1974)
03-Ogre Battle (Live at the Rainbow, March 1974)
04-White Queen (As It Began) (Live at the Hammersmith Odeon, December 1975)
05-The March Of The Black Queen (Live at the Rainbow, March 1974)
06-The Fairy Feller's Master-Stroke (Live at the Rainbow, March 1974)
07-Seven Seas Of Rhye (Live at the Rainbow, March 1974)
08-See What A Fool I've Been (Live at the Rainbow, March 1974)
LP1: Queen II - 2026 Mix (Side White)
01-Procession
02-Father To Son
03-White Queen (As It Began)
04-Some Day One Day
05-The Loser in the End
LP2: Queen II - 2026 Mix (Side Black)
01-Ogre Battle
02-The Fairy Feller's Master-Stroke
03-Nevermore
04-The March of the Black Queen
05-Funny How Love Is
06-Seven Seas Of Rhye
Zusägtzliche Formate:
2x CD: Queen II: Deluxe Edition
CD1: Queen II - 2026 Mix
CD2: Queen II - Sessions
1x CD: Queen II - 2026 Mix CD
1x LP Queen II 2026 Mix
1x LP Queen II: Picture Disc 2026 Mix
Queen Online Exclusive
1x Cassette: Queen II 2026 Mix
Queen Online Exclusive
Ebenso verfügbar als Download / Streaming / Atmos
- Quelle:
- Promoteam Schmitt & Rauch/Band
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- queen ii collectors edition
0 Kommentare