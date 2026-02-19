EMBRACE OF SOULS: Vorabauskopplung

Der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Desolate Lands' der Power-Metal-Kapelle EMBRACE OF SOULS ist online. Die Single geht dem Konzeptalbum "The Battle Of The Dead" voraus, das am 22. Mai auf den Markt kommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=8TS0sF6CQ2s

