EMBRACE OF SOULS: Vorabauskopplung
Kommentieren
19.02.2026 | 22:51
Der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Desolate Lands' der Power-Metal-Kapelle EMBRACE OF SOULS ist online. Die Single geht dem Konzeptalbum "The Battle Of The Dead" voraus, das am 22. Mai auf den Markt kommen soll.
Der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Desolate Lands' der Power-Metal-Kapelle EMBRACE OF SOULS ist online. Die Single geht dem Konzeptalbum "The Battle Of The Dead" voraus, das am 22. Mai auf den Markt kommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=8TS0sF6CQ2s
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- embrace of souls the battle of the dead desolate lands
0 Kommentare