TARCHON FIST - XX Years Of Rock And Heavy Metal

XX Years Of Rock And Heavy Metal

Genre:
Heavy Metal / Power Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Underground Symphony
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Bad Situation
    2. 3 Days In Hell
    3. Carved with Fire
    4. Hammersquad
    5. It Doesn't Matter
    6. Flower In The Sand
    7. Football Aces
    8. Earth Song
    9. Bad Man Mania
    10. Falling Down
    11. Crazy Time (XX Years Of Rock And Heavy Metal)

