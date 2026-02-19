20 Jahre TARCHON FIST.

Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen der Band, spendiert uns TARCHON FIST mit "XX Years Of Rock And Heavy Metal", ein Album, um dieses Jubiläum zu feiern. Schon beim Lesen des Promotextes wird mir klar, dass es sich weder um ein klassisches Best-of-Album, noch um ein komplett neues Werk handelt. Vielmehr wurden hier neun alte Songs neu eingespielt und noch durch zwei neue Lieder ergänzt.



Warum bei den Neuaufnahmen nur die beiden ersten Alben der Band, "Tarchon Fist" und "Fighters", berücksichtigt wurden und die restlichen drei Langspieler keine Beachtung fanden, bleibt unklar. So kann ich nur vermuten, dass dies mit der Kontrolle der Musikrechte zu tun hat. Das bewegt, zumindest in den letzten Jahren, so einige Musiker dazu ihr Altwerk neu einzuspielen.



Da mir die ersten beiden Werke von TARCHON FIST weder bekannt, noch auf legalen Plattformen der Öffentlichkeit zugängig sind, kann ich hier keinen Vergleich zu den alten Aufnahmen anstellen.



"XX Years Of Rock And Heavy Metal" beginnt mit der Neueinspielung von 'Bad Situation' einem klassischen Heavy Metal Banger. Das Ding geht gut ins Ohr und Sänger Mirco Ramondo kann beweisen, dass er ein richtig guter Sänger ist, der weiß wie er seine Stimme einsetzen muss. Insgesamt muss ich sagen, dass mir die folgende Neueinspielung von '3 Days in Hell' sehr gut gefällt und auch 'Carved In Fire' und 'Hammersquad' liefern soliden Heavy Metal mit Power-Metal-Einschlag der Marke HALLOWEEN oder GAMMA RAY.



Der erste neue Song, 'It Doesn't Matter', leitet dann den mäßigen Mittelteil von "XX Years Of Rock And Heavy Metal" ein. 'Flower In The Sand' ist eine recht langweilige Ballade, auf die mit 'Football Aces' mein persönlicher Tiefpunkt des Albums folgt. Bei der Auswahl dieses Liedes stellt sich mir die Frage, ob es denn nicht einen besseren Track auf den beiden ersten Alben gibt, den man hätte wiederverwerten können? Das Lied soll wohl Fußballerklischees durch den Kakao ziehen, allerdings zünden bei mir weder der Witz, noch die musikalische Umsetzung im Gewand eines Fußballsongs.



So, vorerst genug rumgelästert, denn sowohl 'Earth Song', als auch 'Bad Man Mania' und 'Falling Down' bieten grundsolide Metal-Kost mit Ohrwurmfaktor. Der letzte und gleichzeitig zweite neue Track 'Crazy Times (XX Years Of Rock And Heavy Metal)' feiert zwar die Geschichte von TARCHON FIST, fällt aber eher unter die Kategorie: kann man machen, muss man aber nicht.



Für mich ist 'XX Years Of Rock And Heavy Metal' eine Veröffentlichung mit Höhen und Tiefen. So gibt es auf der einen Seite mit den ersten vier Tracks einige wirklich gute Songs mit Ohrwurmfaktor. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, mit 'Flower In The Sand', 'Football Aces' und 'Crazy Times', drei Songs, die zum Drücken der Skip-Taste einladen. Dazwischen gibt es solide Standardkost. Am Ende bleibt dann somit eine mittelmäßige Veröffentlichung, die für Fans und Sammler interessant sein könnte.